Peking (AFP) Eine chinesische Firma hat ein Lasergewehr für die Polizei entwickelt, mit dem die Haare von Demonstranten oder Transparente aus einer Entfernung von fast einem Kilometer in Brand gesetzt werden können. "Die Waffe ist dafür gedacht, illegale Banner oder die Haare und Kleidung von Demonstranten in Brand zu setzen", sagte ein führender Manager des Unternehmens ZKZM der Nachrichtenagentur AFP. Das Gewehr solle bald in Serienproduktion gehen.

