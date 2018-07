Frankfurt/Main (dpa) - Die vorläufige Einigung im Asylstreit hat dem deutschen Aktienmarkt eine kräftige Erholung beschert.

Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex Dax 1,14 Prozent höher bei 12.377,62 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,81 Prozent auf 25.869,37 Punkte hoch.

Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,21 Prozent auf 2699,95 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,12 Prozent auf 3409,99 Punkte vor.

Im Dax waren die Anteilsscheine der Allianz mit fast drei Prozent Plus der Favorit der Anleger. Sie profitierten von der Ankündigung des Versicherungskonzerns, bis Ende September eigene Aktien für bis zu eine Milliarde Euro zurückzukaufen.

Commerzbank-Aktien verteuerten sich dank Fortschritten beim Konzernumbau nach zuvor höheren Gewinnen nur noch um 0,34 Prozent. Die Sparte EMC, in dem das Geldhaus sein Geschäft mit Aktienderivaten und börsengehandelten Fonds (ETFs) bündelt, wird wie erwartet an die französische Großbank Societe Generale verkauft. Einen Preis nannten die beiden Häuser nicht.

Kion-Aktien legten als einer der besten MDax-Werte um 4,23 Prozent zu, nachdem der chinesische Großaktionär Weichai eine Anteilsaufstockung an dem Gabelstaplerhersteller um zwei Prozentpunkte auf nunmehr 45 Prozent bekannt gegeben hatte.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 141,45 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,06 Prozent auf 162,55 Punkte. Der Euro notierte bei 1,1652 Dollar. Am Montag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs für die Gemeinschaftswährung auf 1,1639 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8592 Euro gekostet.