Frankfurt/Main (AFP) Ein achtjähriges Mädchen ist in Frankfurt am Main zwei Tage nach dem Sturz aus einem Fenster gestorben. Das Kind erlag am Montag seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden.

