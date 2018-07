Berlin (AFP) Der US-Onlineriese Amazon wirbt auch in diesem Jahr wieder mit Rabatten und "exklusivem" Zugriff auf bestimmte Produkte für seinen jährlichen Prime Day. Am 16. Juli könnten Prime-Kunden ab Mittag 36 Stunden lang von weltweit über einer Million Angeboten profitieren, erklärte Amazon am Dienstag. Damit erhöhte der Versandhändler die Shopping-Zeit im Vergleich zum vergangenen Jahr um sechs Stunden und schloss Mitglieder aus vier weiteren Ländern mit ein.

