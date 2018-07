Berlin (AFP) Nach der Asyleinigung in der Union sieht CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt seine Partei gestärkt. "Am Schluss zählt das Ergebnis und das Ergebnis ist ausgesprochen positiv", sagte Dobrindt am Dienstag nach einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. "Wir fühlen uns gestärkt", betonte er. "Wir zeigen, dass wir Recht und Ordnung an unseren Grenzen durchsetzen, das erwarten die Bürger."

