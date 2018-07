Berlin (AFP) FDP-Chef Christian Lindner hat die Asyleinigung zwischen den Unionsparteien als unzureichend kritisiert. Gemessen an den Erfordernissen einer anderen Einwanderungspolitik für Deutschland seien die Ergebnisse der Beratungen von CDU und CSU "an Bescheidenheit kaum zu überbieten", sagte Lindner am Dienstag in Berlin. Es sei eine "einzelne Maßnahme" diskutiert worden, die "quantitativ und räumlich äußerst beschränkt" sei.

