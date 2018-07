Düsseldorf (AFP) Ein Mann hat auf dem Düsseldorfer Flughafen einem Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts mit einem Messer in den Kopf gestochen. Der Angriff ereignete sich in der Nacht zum Dienstag im Ankunftsbereich und kam völlig unvermittelt, wie ein Polizeisprecher in Düsseldorf sagte. Das 51-jährige Opfer wurde noch in der Nacht notoperiert, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

