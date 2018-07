Magdeburg (AFP) Eine Mutter hat auf dem Magdeburger Hauptbahnhof ihre ein und zwei Jahre alten Söhne minutenlang allein am Bahnsteig zurückgelassen. Einer Zeugin zufolge habe die Frau die Jungen am Montagabend abgesetzt und sei dann ohne ein Wort davongegangen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Sicherheitsleute der Bahn und Bundespolizisten kümmerten sich um die Kinder.

