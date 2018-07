Bonn (AFP) Das Landgericht Bonn verhandelt ab dem 18. September erneut über das Strafmaß für den nach der Vergewaltigung einer Camperin in der Bonner Siegaue verurteilten Täter. Den Termin teilte das Gericht am Dienstag mit. Es setzte zudem drei Fortsetzungstermine bis zum 5. Oktober an. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hatte zuvor zwar den Schuldspruch des Gerichts bestätigt, den Strafausspruch aber aufgehoben.

