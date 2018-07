Moskau (dpa) - England hat zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder das Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Die Three Lions bezwangen im letzten WM-Achtelfinale Kolumbien mit 4:3 (1:1, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen.

Kapitän Harry Kane hatte den Weltmeister von 1966 in der 57. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Yerry Mina rettete die Kolumbianer mit seinem Kopfballtreffer (90.+3) in die Verlängerung. Für die Engländer war es im vierten Versuch der erste Sieg in einem WM-Elfmeterschießen. Gegner im Viertelfinale am Samstag in Samara sind die Schweden, die sich zuvor 1:0 (0:0) gegen die Schweiz durchgesetzt hatten.

