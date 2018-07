Straßburg (AFP) Im Europaparlament ist fraktionsübergreifend massive Kritik an den Ergebnissen des EU-Gipfeltreffens von vergangener Woche laut geworden. Redner verschiedener Parteien kritisierten am Dienstag in Straßburg, dass wieder keine Reform des Asylsystems in der EU erreicht worden sei.

