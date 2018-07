London (AFP) In Großbritannien ist die Mitarbeiterin eines Krankenhauses unter dem Verdacht festgenommen worden, mehrere Neugeborene ermordet zu haben. Im Zuge der Ermittlungen zum Tod von 17 Babys in einem Krankenhaus im nordwestenglischen Chester zwischen März 2015 und Juni 2016 sei am Dienstagmorgen eine "medizinische Fachkraft" festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Untersucht würden außerdem 15 Fälle von Schwächeanfällen von Neugeborenen, die nicht tödlich verliefen.

