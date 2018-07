Oslo (AFP) Aus Geldmangel entfällt in diesem Jahr das traditionelle Konzert nach der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo. Es werde nach der Preisverleihung im Dezember in der norwegischen Hauptstadt kein Konzert geben, gaben das Nobel-Institut, das Filmstudio Warner Bros Norwegen und das Unternehmen Gyro Event am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.

