Beirut (AFP) Human Rights Watch (HRW) hat die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung bei der Freilegung von Massengräbern im syrischen Rakka aufgerufen. Internationale Organisationen mit "forensischer Sachkenntnis" sollten den örtlichen Behörden in der einstigen Hochburg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) mit Technik und Experten helfen, forderte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag. Nach HRW-Angaben liegen in den mindestens neun Massengräbern in Rakka jeweils dutzende oder hunderte Tote.

