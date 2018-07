Berlin (dpa) - Schauspieler Armin Rohde (63, "Erlösung") schlägt beim Kurznachrichtendienst Twitter immer wieder blanker Hass entgegen - doch er lässt das nicht auf sich sitzen.

"Twitter ist für mich teilweise lebensgefährlich. Ich habe dort schon Mord- und Totschlagdrohungen bekommen", sagte Rohde den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwoch).

Er hat die Drohungen angezeigt: "Die Twitterer hatten dann Kripo und Staatsschutz am Hals. Danach war Ruhe. Das beweist mir: Das sind lange nicht so viele, wie sie tun. Das sind keine Millionen, nicht in diesem Land." Der Schauspieler hat mehr als 100 000 Follower bei Twitter und betätigt sich dort rege.

Twitter-Account von Rohde