Essen (AFP) Eine 31-jährige Frau ist in Essen von einem Müllwagen überrollt und getötet worden. Wie ein Sprecher der Polizei in der Ruhrgebietsstadt am Mittwoch sagte, ereignete sich der Unfall, als der Lastwagen der Entsorgungsbetriebe nach links in eine Straße abbog. Die siebenjährige Tochter der Frau wurde schwer verletzt.

