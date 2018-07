Düsseldorf (AFP) Neben BMW erwägt einem Pressebericht zufolge auch Daimler, beim chinesischen Hersteller CATL Batteriezellen für Elektroautos zu kaufen. "Wir sind mit den Chinesen in Gesprächen", zitierte das "Handelsblatt" am Mittwoch Konzernkreise. Contemporary Amperex Technology (CATL) will Medienberichten zufolge in Thüringen eine Fabrik für Batteriezellen bauen. Dies soll demnach kommende Woche während der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen verkündet werden.

