Rüsselsheim (AFP) Glasfassade, Teststände und darüber der Opel-Blitz: Das Internationale Technische Entwicklungszentrum (ITEZ) am Stammsitz der deutschen Traditionsmarke Opel in Rüsselsheim ist der Arbeitsplatz von rund 7700 Ingenieuren. Bis zum Verkauf von Opel vom US-Autobauer General Motors an die französische PSA-Gruppe entwickelten sie sowohl für die deutsche Marke als auch für die britische Schwestermarke Vauxhall und den Mutterkonzern Autoteile wie Motoren, Getriebe und Sitze.

