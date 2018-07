Würzburg (AFP) Schreck für eine Familie aus Unterfranken: Über das Babyphon hörte eine Mutter am späten Dienstagabend die Stimme eines Manns aus dem Kinderzimmer. Als sie zu ihrem Sprössling lief, stand sie plötzlich einem Unbekannten gegenüber, wie die Polizei in Würzburg am Mittwoch mitteilte. Dieser flüchtete umgehend aus dem Haus in Güntersleben im Landkreis Würzburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.