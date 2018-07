Straßburg (AFP) Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat ein Ende des Baus der Gaspipeline Nord Stream 2 gefordert. "Das ist kein wirtschaftliches Projekt, es ist ein politisches Projekt", sagte Morawiecki am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. "Es erzeugt ein höheres Risiko von Instabilität in Osteuropa und gibt Russland großen Einfluss auf die europäische Wirtschaft und Politik."

