Beirut (AFP) Ein Sohn des Anführers der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, ist nach Angaben der Dschihadisten bei Kämpfen in Syrien getötet worden. Wie der IS am Dienstag über sein Propaganda-Sprachrohr Amaq erklärte, wurde Hudhayfah al-Badri bei einem Einsatz gegen syrische und russische Soldaten im Wärmekraftwerk von Homs getötet. Dazu veröffentlichte der IS ein Foto eines jungen Mannes mit einem Sturmgewehr.

