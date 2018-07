Kassel (AFP) Ein Taucher ist in einer Schiefergrube in Nordhessen ums Leben gekommen. Der 66-Jährige starb am Mittwochabend aus ungeklärten Umständen beim Tauchen in der stillgelegten Grube "Christine" in Willingen, wie die Polizei Kassel mitteilte. Ein 51-Jähriger, mit dem er zusammen tauchte, fand ihn bewusstlos in sechs Metern Tiefe und holte ihn an die Oberfläche.

