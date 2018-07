Potsdam (AFP) Das Land Brandenburg hat für das vergangene Jahr mehr Extremisten in allen relevanten Bereichen gemeldet. Das rechtsextremistische sogenannte Personenpotenzial stieg um 150 auf 1540 Menschen - und damit auf den zweithöchsten Stand seit dem Jahr 1993, wie Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts in Potsdam mitteilte. Die rechten Gewalttaten gingen jedoch erstmals seit 2014 um 43 auf 124 zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.