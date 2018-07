Wiesbaden (AFP) Die Summe der für das sogenannte Aufstiegsbafög ausgezahlten Leistungen hat sich vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 deutlich um 11,2 Prozent oder 64 Millionen Euro erhöht. Damit standen insgesamt 641 Millionen Euro an Förderleistungen für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung zur Verfügung, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

