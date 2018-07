Celle (AFP) Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Celle beginnt am 3. August der Prozess gegen einen mutmaßlichen Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Der Mann muss sich vor dem Staatsschutzsenat des OLG verantworten, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Er war demnach zur Tatzeit im Jahr 2015 noch 20 Jahre alt und gilt damit juristisch als Heranwachsender, der damit nach Jugendstrafrecht verurteilt werden könnte.

