Berlin (AFP) Hassrede im Internet hat sich in den vergangenen Jahren stark ausgebreitet. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag vorgestellten Studie des Instituts Forsa für die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen sowie einer weiteren Studie des Thinktanks Institute for Strategic Dialogue (ISD). Dabei blieb demnach die Zahl der Urheber allerdings vergleichsweise gering, die sich jedoch in oft koordinierten Kampagnen lautstark zu Wort meldeten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.