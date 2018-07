Siegen (AFP) Heuballen mit einem Gesamtgewicht von rund fünf Tonnen haben Unbekannte in Nordrhein-Westfalen gestohlen. Wie die Polizei in Siegen am Donnerstag mitteilte, handelte es sich um jeweils 400 Kilogramm schwere Gebinde. Sie lagerten auf einer Wiese und verschwanden von dort.

