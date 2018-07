Berlin (AFP) Die Vorsitzende des Innenausschuss des Bundestages, Andrea Lindholz (CSU), hat sich optimistisch zu den Erfolgsausschichten der Gespräche von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Österreich über den Asylkompromiss der Union gezeigt. Sie sei "guter Dinge", dass Seehofer mit der österreichischen Regierung eine gute Lösung hinbekomme, sagte Lindholz am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Seehofer sei in der Lage, zudem auch mit Italien eine Verständigung zu finden.

