Berlin (dpa) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den europäischen Ansatz der Asyleinigung von Union und SPD hervorgehoben. "Damit versammelt sich die gesamte Regierungskoalition hinter dem Ziel, Migration zu ordnen, zu steuern und zu begrenzen. Dabei werden wir mit unseren europäischen Partnern eng zusammenarbeiten", sagte sie in Berlin. Die Koalitionspartner hatten sich geeinigt, dass Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen werden. Die Betroffenen sollen dazu in grenznahen Einrichtungen der Bundespolizei untergebracht werden.

