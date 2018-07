Chequers (dpa) - Die zerstrittene britische Regierung berät heute auf einem Sondertreffen über den Brexit-Kurs. Premierministerin Theresa May will Medienberichten zufolge ihre Kabinettskollegen auf eine EU-freundlichere Linie einschwören. So sollen die festgefahrenen Verhandlungen über den Austritt des Landes aus der EU wieder in Gang gebracht werden. May könnte demnach einen Kompromiss vorschlagen, der eine Quasi-Mitgliedschaft in der Zollunion und eine Beteiligung am Binnenmarkt zumindest für Waren vorsieht. Großbritannien will am 29. März 2019 die Europäische Union verlassen.

