Frankfurt/Main (AFP) Der chinesische Regierungschef Li Keqiang hat Deutschland zur gemeinsamen Verteidigung des Multilateralismus aufgefordert. China und Deutschland müssten in einer von Turbulenzen geprägten Welt "zu Vorbildern einer für beide Seiten gewinnbringenden Zusammenarbeit werden", schrieb Li in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Samstagausgabe). Die Volksrepublik trete für freien Handel ein und habe sich dabei "stets an die Prinzipien der Welthandelsorganisation gehalten".

