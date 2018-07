Berlin (AFP) Der Bundesrichter Henning Radtke wird Richter am Bundesverfassungsgericht. Der Bundesrat wählte den Strafrichter am Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag einstimmig zum Nachfolger von Michael Eichberger im Ersten Senat des höchsten deutschen Gerichts. Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts werden jeweils zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt.

