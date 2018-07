Berlin (AFP) Die Polizei hat in Marke in Sachsen-Anhalt eine Drogenplantage mit mehr als 2000 Marihuanapflanzen ausgehoben. Vier Tatverdächtige wurden in dem Bundesland und in Berlin festgenommen, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der vier Männer wurden eine weitere Cannabisplantage sowie mehrere Kilogramm Marihuana und mutmaßliches Amphetamin beschlagnahmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.