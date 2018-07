Essen (AFP) Ein Kleinkind, das von Passanten in der vergangenen Woche in Essen aus der Ruhr gezogen wurde, ist tot. Der Junge starb am Donnerstag im Krankenhaus, wie die Essener Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen zu dem Unglück dauerten noch an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.