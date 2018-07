Rüsselsheim (AFP) Ungeachtet des Streits um das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rüsselsheim haben der Autobauer Opel und die Arbeitnehmervertreter den im Mai vereinbarten Zukunftstarifvertrag am Freitag abgeschlossen. Das teilten beide Seiten in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der Tarifvertrag sieht Investitionen in die Standorte Eisenach, Rüsselsheim und Kaiserslautern vor; betriebsbedingte Kündigungen werden bis 2023 ausgeschlossen. Zugleich wurde der Abbau von 3700 Stellen vereinbart.

