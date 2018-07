Berlin (AFP) Vier Wochen nach dem ursprünglichen Termin will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nun am kommenden Dienstag seinen Masterplan Migration vorstellen. Dies kündigte sein Ministerium am Freitag in Berlin an. Hauptstreitpunkt ist die darin enthaltene Forderung, Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen, die in einem anderen Land registriert wurden oder dort Asyl beantragt haben.

