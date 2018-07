Mannheim (AFP) Privatschulen darf die staatliche Genehmigung nicht verweigert werden, weil sie keinen Religionsunterricht anbieten. Dies entschied der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim in einem am Freitag veröffentlichten Urteil. Damit gab er einem privaten Bildungsträger aus Ulm recht, der unter anderem Berufskollege betreibt.

