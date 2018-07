London (AFP) Drei Tage nach ihrer Festnahme wegen des Mordes an mindestens acht Babys ist eine britische Krankenschwester vorerst wieder auf freiem Fuß. Die 28-Jährige sei angesichts der noch laufenden Ermittlungen vorläufig freigelassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie war am Dienstag im Zusammenhang mit dem Tod von insgesamt 17 Neugeborenen im Countess of Chester Hospital im Nordwesten Englands sowie gesundheitlichen Beschwerden von 14 weiteren Babys festgenommen worden.

