Paris (dpa) - Die italienische Torwartlegende Gianluigi Buffon soll nach übereinstimmenden Medienberichten am Montag offiziell als neuer Spieler bei Paris Saint-Germain vorgestellt werden. Die französischen Zeitungen "Le Parisien" und "L'Équipe" berichteten, dass der 40-Jährige bereits heute in Paris eintreffen sollte. Dort stünden dann Medizincheck und Vertragsunterzeichnung bei dem Fußballclub an. Eine offizielle Ankündigung des Vereins gab es zunächst nicht.

