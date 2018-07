Mae Sai (AFP) Bei der Rettungsaktion der in einer überschwemmten Höhle in Thailand festsitzenden Jungen ist ein Helfer ums Leben gekommen. Der Ex-Soldat der thailändischen Militäreinheit Navy Seal sei ertrunken, als er als freiwilliger Helfer im Einsatz gewesen sei, sagte der Vize-Gouverneur der Region Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck, am Freitag vor Journalisten. Sein Job sei es gewesen, Sauerstoff in die Höhle zu bringen. Auf dem Rückweg aus der Höhle habe er selbst nicht mehr genug Sauerstoff gehabt.

