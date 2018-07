Peking (AFP) China hat die US-Strafzölle als den Beginn des "größten Handelskriegs der Wirtschaftsgeschichte" angeprangert. Die seit Mitternacht (Ortszeit in den USA) geltenden Zölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) verletzten die Regeln der Welthandelsorganisation WTO, erklärte das Handelsministerium in Peking am Freitag. China hatte bereits kurz nach Inkrafttreten der Zölle "notwendige Gegenmaßnahmen" angekündigt.

