Straßburg (AFP) Rund 20 Politiker aus Deutschland und Frankreich haben sich gegen eine Verlegung des EU-Parlaments von Straßburg nach Brüssel ausgesprochen. Überlegungen zu einem Umzug würden ganz grundsätzlich "das Fundament dieser grenzübergreifenden und europäischen Konstruktion in Frage stellen", kritisierten sie am Samstag in einem gemeinsamen Antrag. Unter den Unterzeichnern waren die EU-Abgeordneten Andreas Schwab und Anne Sander aus der konservativen EVP-Fraktion.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.