Mae Sai (AFP) Einsatzkräfte in Thailand haben mehr als hundert Rettungsschächte in die Tiefe gebohrt, um die seit zwei Wochen in einer überschwemmten Höhle festsitzenden Jungen auf diesem Weg zu befreien. Bei den Bohrungen seien die Kinder und ihr Fußballtrainer bislang aber nicht erreicht worden, wie der Leiter der Rettungsaktion, Narongsak Osottanakorn, am Samstag erklärte. Die Kinder sind zu geschwächt, um selbst ins Freie zu tauchen.

