Frankfurt/Main (dpa) - Beim Ironman der Triathleten in Frankfurt steht heute das Duell zwischen Weltmeister Patrick Lange und Jan Frodeno im Blickpunkt. Der 31-jährige Lange aus Darmstadt war am Main vor einem Jahr Sechster geworden und hatte anschließend in Hawaii gewonnen. Der Start des zweimaligen Ex-Weltmeister Frodeno war nach einem schweren Sturz vor zwei Wochen im Radtraining lange nicht sicher. Erst am Mittwoch entschied der 36 Jahre alte Kölner bei der EM anzutreten. Zu den Mitfavoriten zählen auch die Vorjahreszweiten und -dritten Andreas Böcherer und Patrik Nilsson aus Schweden.

