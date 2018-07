New York (AFP) Der Anwalt des berüchtigten mexikanischen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán verlangt eine Verschiebung des Prozessauftakts. Nach der Vorlage tausender neuer Akten durch die Staatsanwaltschaft bleibe ihm bis zum Prozessbeginn am 5. September nicht genug Vorbereitungszeit, erklärte der Anwalt Eduardo Balarezo am Freitag.

