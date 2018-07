Chiang Rai (dpa) - Die Rettungsaktion für die zwölf in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungen und ihren Fußballtrainer hat begonnen. Das teilte die Regierung am Sonntag mit.

