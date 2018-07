Damaskus (AFP) Syrien hat Israel am Sonntag für einen neuerlichen Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in der Provinz Homs verantwortlich gemacht. Die syrische Luftabwehr habe reagiert und eines der israelischen Flugzeuge getroffen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Abend. Die anderen Kampfflugzeuge hätten daraufhin den syrischen Luftraum verlassen. Israel habe den Stützpunkt T-4 bereits mehrfach angegriffen.

