Ankara (AFP) Knapp zwei Wochen nach der Parlamentswahl in der Türkei haben die Abgeordneten am Samstag den Amtseid abgelegt. Dominiert wird das Parlament von der islamisch-konservativen AKP von Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Diese war bei der Wahl trotz leichter Verluste mit 295 Sitzen an der Spitze gelandet. Zusammen mit der nationalistischen MHP, die auf 49 Sitze kam, verfügt die AKP damit über eine Mehrheit im Parlament. Die oppositionelle CHP erreichte 146 Sitze, die prokurdische HDP 67 Sitze.

