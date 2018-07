Tunis (AFP) Bei einem Anschlag in Tunesien sind mindestens sechs Sicherheitskräfte getötet worden. Die Mitglieder der Grenztruppen der Nationalgarde seien von einer "Terroristengruppe" in einem Hinterhalt getötet worden, sagte ein Sprecher der Innenministeriums am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach ereignete sich der Anschlag nahe dem Ort Ain Sultan in der Provinz Dschenduba im Nordwesten des Landes, wenige Kilometer von der algerischen Grenze entfernt.

