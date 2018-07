Kiew (AFP) Der ukrainische Bürgerrechtler Lewko Lukjanenko, der 26 Jahre in Sowjet-Gefängnissen inhaftiert war, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er erlag Medienberichten zufolge am Samstag in einem Krankenhaus in Kiew den Folgen einer langen Krankheit. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko würdigte Lukjanenko in einem Facebook-Beitrag als wichtigen Unabhängigkeitskämpfer und "Symbol der Unbesiegbarkeit des ukrainischen Geistes". "Dieser Mann hat sein Leben lang der Ukraine gedient und für Freiheit und Unabhängigkeit gekämpft", erklärte Ministerpräsident Wolodimir Groisman.

